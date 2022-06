Al Gemelli arrivano i simulatori Simbodies, per formare i giovani medici. Luca Argentero ospite d'onore

ROMA – Al Gemelli Training Center arriva una nuova generazione di simulatori Simbodies della Accurate, per l'apprendimento di manovre e procedure chirurgiche in situazioni molto simili alla realtà (anche delle emergenze), per apprendere in sicurezza manovre mediche, rianimatorie e chirurgiche, anche in condizioni ad elevato impatto emotivo.

L'obiettivo è formare i giovani medici in maniera sempre più moderna ed efficace, tenendo conto anche dell'emotività che bisogna imparare a gestire in situazioni emergenziali e dell'importanza del saper lavorare 'in squadra'.

L'evento si terrà domani 28 giugno alle 14.30 al Gemelli Training Center e vedrà come ospite d'onore uno dei medici più famosi della televisione, Luca Argentero protagonista della fiction “Doc nelle tue mani” che ha riscosso un enorme successo: nella terza stagione della serie infatti verranno utilizzati i simulatori Simbodies. A fare gli onori di casa sarà il professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA