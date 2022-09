Mamma sale sul treno e "perde" la figlioletta sul binario: panico in stazione

Mamma ho perso l'aereo, al confronto, era un gioco da ragazzi. Perché in questo caso la protagonista è una neonata di appena due mesi. La piccola è stata messa in salvo dai carabinieri alla stazione di Colleferro: era lì sulla banchina mentre il treno portava via la sua mamma. Ma non si è trattato certo di una dimenticanza.

La donna di 38 anni infatti, di origine colombiana, una volta arrivata a destinazione per prima cosa ha fatto scendere la bambina nella sua carrozzina. A quel punto è risalita a bordo del convoglio per prendere i bagagli. Ma in quel momento il treno ha chiuso le porte ed è ripartito. Sfrecciava via lasciando la mamma nel panico, a guardare la carrozzina che restava a terra tutta sola. A bordo del treno è scattato l'allarme e sono stati avvisati subito i carabinieri della stazione: i militari, una volta soccorsa la bambina, se ne sono presi cura fino all'arrivo della mamma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 08:05

