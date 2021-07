Mamma papera e i suoi cuccioli in giro per Roma: attraversano sulle strisce pedonali

Non solo cinghiali, a Roma spuntano anche le papere. Davvero divertente la scena avvenuta oggi in via del Teatro Marcello, nel pieno centro della Capitale a poche centinaia di metri dal Lungotevere: una allegra famigliola composta da una papera e dai suoi cuccioli si è goduta una breve passeggiata tra le strade di Roma, in mezzo alle auto che si sono fermate per evitare di investirle.

La papera e i quattro cuccioli vengono aiutate da alcuni passanti, che le aiutano a passeggiare senza pericoli fermando le vetture in transito: ma il volatile dimostra grande prudenza e senso civico, attraversando addirittura sulle strisce pedonali. D'altronde la sicurezza, per uomini e papere, è bene che sia sempre al primo posto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA