Maltempo su Roma, disagi dopo 6 ore di piogge incessanti: rami caduti, strade e case allagate

Che dovesse arrivare il maltempo si sapeva. E puntuale, il maltempo tanto atteso è arrivato ieri sera sulla capitale, dopo le 21.30, tenendo impegnati vigili del fuoco e gruppi della protezione civile fino alle tre del mattino. Su Roma si sono abbattute almeno sei ore di incessanti piogge, causando allagamenti, tra strade e appartamenti al piano terra, e alberi caduti.

Leggi anche > Ancora a fuoco il chiosco del Mecs Village a Capacotta

Molti i quartieri e le zone di Roma colpiti dalla pioggia che ha provocato non pochi disagi. Montesacro, Bufalotta, Fidene, Pisana, Bravetta, Portuense, Acilia e Infernetto, Mostacciano le zone più interessate. Gli agenti della polizia locale hanno lavorato senza sosta per ore per la messa in sicurezza delle strade con chiusure temporanee a causa di allagamenti, accumulo di fango e caduta rami.

Adesso per Roma, una giornata di tregua. Poi da stanotte, però, i temporali torneranno ad abbattersi sulla città. «A Roma oggi i cieli saranno prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. - spiegano gli esperti di 3bMeteo - Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA