Maltempo a Roma, vento forte e pioggia torrenziale: in via degli Ammiragli rami sulle auto parcheggiate

Maltempo a Roma, vento forte e pioggia torrenziale: in via degli Ammiragli, nella zona vicino alla stazione Cipro della metropolitana della linea A, sono caduti molti rami degli alberi sulle auto e sugli scooter parcheggiate e in mezzo alla strada, bloccando la circolazione. Roma e tutto il Lazio di nuovo sotto l'ondata del maltempo, sempre comunque in linea con l'andamento stagionale di novembre. «Il Centro funzionale regionale ha adottato oggi un bollettino di criticità con indicazione che da sabato e per le successive 18-24 ore si prevede nelle zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica codice arancione su Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma; criticità idraulica codice giallo su tutte le zone di allerta».

Sabato 23 Novembre 2019, 22:01

