Maltempo a Roma, Tevere e Aniene sotto osservazione: ecco fino a quando pioverà. L'allerta della Protezione Civile

Una giornata di pioggia intensa a macchia di leopardo in varie zone della capitale. Ed i livelli dell'acqua dei fiumi Tevere ed Aniene continuano a salire, come confermano i dati delle stazioni idrometriche. La situazione è sotto controllo, ma è necessario osservare in modo continuativo quanto sta accadendo per predisporre misure preventive qualora ci fosse l'urgenza. Per fortuna le previsioni meteo lasciano sperare per un progressivo miglioramento nella zona centrale del paese.

Meteo Centro

Lunedì 22 maggio, secondo 3B Meteo si prevede: Soleggiato al mattino, pomeriggio con instabilità temporalesca sulle zone interne in locale propagazione alla costa tirrenica. Temperature in lieve aumento, massime tra 23 e 27.

Martedì 23 maggio: Tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale sulle zone interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 25 e 28.

Allerta Protezione Civile Lazio

«Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dal pomeriggio di oggi, 20/05/2023 per le successive 9 ore e dalla tarda

mattinata di domani, domenica 21/05/2023, per le successive 9 - 12 ore».

Banchine chiuse

Inoltre la protezione civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano.

Vietato scendere in acqua sia con imbarcazioni turistiche che quelle di servizio, proibito anche il canottaggio per il rischio legato alle forti correnti e alla massa di tronchi e detriti. Le piste ciclabili sono state chiuse e operatori di protezione civile e vigili urbani stanno monitorando costantemente la situazione.

