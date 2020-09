Maltempo a Roma, a Ostia la statua di Nettuno perde il suo tridente

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 13:37

Danni ovunque, ingenti ma anche simbolici, aper il. Il violento nubifragio che ha colpito la Capitale e la sua provincia non ha risparmiato neanche il litorale, compresa, dove laè rimasta danneggiata ed ha perso le mani e il tridente.La statua, che si trova sugli scogli, non lontano dal Pontile, è stata danneggiata dal maltempo che ha colpito Roma e il suo litorale da ieri sera e che ha raggiunto la massima intensità durante la notte. Le onde, potentissime, hanno investito in pieno la, che è rimasto letteralmente menomato, come testimoniano le foto scattate da Aldo Marinelli sulla pagina Facebook 'La mia Ostia'. Anche lo scorso anno, a novembre, la statua era andata completamente distrutta per il maltempo: in quell'occasione, alcuni artisti si erano mobilitati per ripararla in 48 ore. Questa volta i danni sono solo parziali.Il maltempo ha causato danni in tutta Roma, con alberi caduti anche in centro, e in provincia, specialmente nel litorale. A Fiumicino il vento ha raggiunto e superato i 90 chilometri orari, ad Isola Sacra i tecnici Telecom sono intervenuti per mettere in sicurezza un palo alto dieci metri e pericolante, a Maccarese e Focene sono caduti diversi alberi.