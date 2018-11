Maltempo a Roma: strade allagate e tre stazioni della metro A chiuse. Pontina allagata - VIDEO

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il bilancio della nuova giornata di pioggia nella capitale è il seguente: strade allagate, sottopassaggi chiusi, vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino e chiusura di. In poche parole, un'altra giornata molto complicata per la circolazione romana. La pioggia scende più o meno intensa dalla mattina presto. In poche ore molte vie della città si sono riempite d'acqua e sono stati effettuati circa 120 interventi da parte dei vigli del fuoco per la messa in sicurezza delle aree.Verso le 16.30 sono state chiuse per danni da maltempo le stazioni della Metro A Porta Furba e Lucio Sestio. La stazione Numidio Quadrato è chiusa solo in direzione Battistini. I treni transitano senza fermarsi.Lo comunica Atac sui suoi profili social, consigliando di utilizzare le stazioni Arco di Travertino e Giulio Agricola. Nella Metro C è chiusa invece la stazione Graniti per guasto tecnico. Atac suggerisce di utilizzare le vicine stazioni Finocchio e Pantano.Sono diverse anche le linee bus Atac deviate per allagamenti in zona Roma est, da via Gattamelata al Pigneto, e via Oberdan Petrini in zona viale Primavera. È ancora è chiuso il sottopasso di via dell'Acqua Acetosa, mentre la via Portuense è ridotto a un torrente.