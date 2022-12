Maltempo a Roma venerdì, allerta gialla su tutta la regione: piogge e temporali per tutto il weekend

Ponte dell'Immacolata bagnato nel Lazio. Previste da venerdì, e per le successive 24-36 ore, piogge e temporali su tutta la regione. Roma si prepara ad aprire gli ombrelli e al rischio disagi. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio.

Tumore al seno, scoperto un farmaco «rivoluzionario» che riduce le metastasi e blocca l'avanzamento della malattia

Marco Pannone aggredito a Londra, diffusa la foto di un sospettato: «È un ragazzo di 20 anni, alto e castano chiaro»

Maltempo Roma venerdì

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso giovedì l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, venerdì 9 dicembre e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutta la regione.

La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto. Ma non è finita qui perchè il maltempo al Centro Italia si farà vedere anche sabato e domenica, con un nuovo impulso freddo da Nord, comunica il sito specializzato 3B Meteo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA