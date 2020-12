A Roma un uomo di 61 anni è stato ferito alla testa e a un braccio da un albero caduto a causa del forte vento. E' accaduto intorno alle 12 in via Stern, all'altezza del civico 3, in zona Flaminio. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Prati insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine.

Nel primo pomeriggio, invece, sul lungotevere De' Cenci, tra ponte Garibaldi e ponte Fabricio, un ramo ha colpito su un'auto che ha sbandato e urtato un'altra vettura parcheggiata. La persona è stata immediatamente presa in cura dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 16:43

