Maltempo a Roma, auto sommerse dall'acqua. Il video su Twitter: «Vi avanza una gondola?»

bomba d'acqua di ieri sera a Roma ha creato parecchi disagi nella Capitale, con traffico in tilt, spazioni metro chiuse perché allagate e bus e tram che sono stati costretti in alcuni casi a cambiare il loro percorso. Le immagini delle strade allagate e delle auto praticamente sommese dall'acqua hanno fatto il giro del web: la modella Elisa D'Ospina ha postato sul suo profilo Twitter un video eloquente in cui si vedono le auto che avanzano in strada con l'acqua che arriva fino quasi ai finestrini.



Leggi anche > Bomba d'acqua a Roma: strade allagate, traffico in tilt. Decine di interventi dei vigili Ladi ieri sera aha creato parecchi disagi nella Capitale, con traffico in tilt, spazioni metro chiuse perché allagate e bus e tram che sono stati costretti in alcuni casi a cambiare il loro percorso. Le immagini delle strade allagate e delle auto praticamente sommese dall'acqua hanno fatto il giro del web: la modellaha postato sul suo profilo Twitter un video eloquente in cui si vedono le auto che avanzano in strada con l'acqua che arriva fino quasi ai finestrini.

via Battistini e via Portuense, ma anche via Bonifazi a via Cardinale Massimi, da piazzale della Radio a via Quirino Majorana la chiusura è durata ore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Vi avanza una gondola?», la domanda provocatoria della, modella curvy spesso ospite di varie trasmissioni Rai. Ieri diverse strade sono state chiuse al traffico per allagamento, e solo stamattina la situazione è tornata alla normalità: il sottopasso di via Cilicia ha riaperto poco prima delle 7, mentre per