Roma, 100 interventi per il maltempo: è allerta arancione. Disagi e allagamenti a Ostia e sul litorale

di Nico Riva

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 15:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La Protezione Civile regionale, dopo i disagi del weekend appena trascorso, ha emesso un nuovo avviso di condizioni metereologiche per oggi, lunedì 28 settembre.per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. Allerta gialla per criticità idraulica sui bacini costieri nord, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri sud e bacino del Liri.Anzio, Lavinio, Ostia, Genzano, Lanuvio hanno registrato allagamenti e disagi di vario genere. Strade allagate, traffico in tilt, automobilisti e pedoni bloccati in strada: il maltempo che da giorni sta colpendo Roma ha causato non pochi disagi a Ostia.Le violente raffiche di vento di domenica sul litorale hannocostringendo alcuni cittadini a rinchiudersi dentro ristoranti e negozi in attesa che il temporale passasse. In tutta la giornata, ha fatto sapere la polizia locale, ci son stateostiensi nel pomeriggio.Nubifragio a Nettuno domenica pomeriggio. Fortissime raffiche di vento e piogge abbondanti hanno investito la zona a sud di Roma, provocando disagi e allagamenti. I vigili del fuoco son dovuti intervenire per proteggere la popolazione, soprattutto nel quartiere Cretarossa e nei pressi dei Tre Cancelli e del santuario di Santa Maria delle Grazie. La tromba d'aria si è presentata a Nettuno poco dopo pranzo, intorno alle 14.30, ribaltando diversi veicoli lungo il suo percorso verso l'entroterra.