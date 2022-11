Maltempo, mareggiata e danni a Ostia: «Persone salvate in casa». Stabilimenti balneari devastati

Alcune abitazioni allagate sono state evacuate questa mattina nella zona dell'idroscalo di Ostia a causa della forte mareggiata che ha provocato il cedimento di una esigua porzione della barriera frangiflutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione Civile e i carabinieri. In particolare il personale del Nucleo Sommozzatori dei pompieri con ulteriori quattro squadre in supporto e il mezzo anfibio hanno recuperato alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni.

Maltempo, tetto di una scuola elementare divelto dal vento mentre i bimbi sono in classe

In totale nella notte sono stati effettuati circa 80 interventi dalle squadre dei vigili del fuoco a causa del maltempo. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani, Prenestina e Tiburtina, dove si è intervenuti per alberi o rami pericolanti, insegne pericolanti, allagamenti e danni d'acqua in generale. Non ci sono feriti.

Ingenti danni strutturali al ristorante e stabilimento La Vela: sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. È stato organizzato un presidio fisso di cinque squadre e sono presenti il nucleo sommozzatori e due anfibi. Gli interventi sono in corso anche nel quadrante Sud Est della provincia di Roma. Tra i Comuni più colpiti oltre a Roma, Velletri e Tivoli in cui ci sono stati alcuni smottamenti del terreno, creando disagi alla viabilità.

