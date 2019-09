Maleficent 2 red carpet di anteprima a Roma con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer sono pronte a stregare Roma. Lunedì 7 ottobre le due star mondiali arriveranno a Roma per presentare in anteprima europea il nuovo film Disney Maleficent - Signora del Male, atteso sequel della pellicola del 2014 Maleficent.



Proiezione e red carpet al Parco della Musica saranno l’evento speciale di preapertura di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). A cinque anni di distanza la Jolie - premio Oscar con Ragazze Interrotte e tre Golden Globe - torna a vestire i panni della strega nera per la gioia degli spettatori che per la prima volta si sono trovati a tifare per il cattivo. Nel nuovo film arriva un altro mostro sacro del cinema, Michelle Pfeiffer, che interpreterà il ruolo della dolce e amorevole, almeno all’apparenza, Regina Ingrith madre del principe azzurro Filippo (interpretato da Harris Dickinson) e futuro sposo di Aurora.



Nel primo capitolo il pubblico ha scoperto la vera storia di Malefica, una creatura fatata buona che aveva avuto la sfortuna di innamorarsi dell’uomo sbagliato e per questo si era vendicata lanciando una maledizione sulla piccola Principessa Aurora (Elle Fanning). Il secondo capitolo che arriverà nelle sale italiane il 17 ottobre, è ambientato alcuni anni dopo e continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina, nato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, che col tempo è cresciuto ed è forte. Ma un nuovo evento potrebbe incrinare questo legame.



Apparentemente il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno, ma come sempre non è tutto ciò come appare e Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una grande guerra che le metterà alla prova. Maleficent - Signora del male è diretto dal norvegese Joachim Rønning (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar), che raccoglie il testimone direttamente da Robert Stromberg. Maleficent, una sorta di spin-off de La bella addormentata nel bosco incassò oltre 750 milioni di dollari in tutto il mondo e più di 14 milioni solo in Italia.

