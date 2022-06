Malagrotta, zona rossa nel raggio di 6 km: asili e centri estivi chiusi, vietati pascoli e consumo di alimenti della zona

di Lorena Loiacono

Divieti e chiusure nel raggio di 6 km: il Campidoglio blinda l'area di Malagrotta tenendo chiusi per almeno 48 ore scuole e centri estivi. No anche alle attività sportive all’aperto. Dopo il terribile incendio a Malagrotta che ha tenuti svegli, tutta la notte, vigili del fuoco e protezione civile, Roma si sveglia con un’ordinanza del Sindaco Gualtieri che, in via precauzionale, ha disposto chiusure e restrizioni nel raggio di 6 km dal punto dell’incendio.

L’Arpa Lazio è al lavoro per analizzare le conseguenze sulla qualità dell’aria e, in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, il Campidoglio ha disposto per un periodo non superiore a 48 ore e per un raggio di 6 km dal luogo dell’incendio la sospensione delle attività scolastiche, ludiche e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati, il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area individuata, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.

Inoltre si raccomanda di limitare le attività all’aperto, e di di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

