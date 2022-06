Malagrotta, riparte l'impianto di smaltimento più piccolo. Ma i rifiuti invadono le strade di Roma

Lorena Loiacono

Ripulire Roma? Per il Campidoglio basta una settimana ma la raccolta arranca in tutta la città. Ha ripreso a funzionare il Tmb1 di Malagrotta, vale a dire l'impianto che non è stato toccato dalle fiamme che mercoledì scorso hanno messo fuori gioco il Tmb più grande di Roma e l'intera raccolta dei rifiuti, oltre ad aver reso irrespirabile l'aria nel raggio di diversi chilometri.

Ma romani sono in apprensione per la mancata raccolta dei rifiuti su strada perché i due impianti di Malagrotta di fatto sono i più grandi di Roma e, insieme, trattano la metà dei rifiuti della Capitale. Secondo quanto riportato dal sindaco Gualtieri, che domenica sera si è recato a Malagrotta per verificare le condizioni degli impianti, domenica nelle strade della capitale c'era qualcosa come 2500 tonnellate di rifiuti. A quando la soluzione? Il Campidoglio assicura che in una settimana la situazione dovrebbe rientrare: la raccolta dovrebbe riprendere il suo ritmo normale, sia sfruttando il Tmb1 sia tramite il sistema articolato di trattamenti alternativi ottenuti in questi giorni di caos, e soprattutto dovrebbe sparire la spazzatura che giace in terra da mercoledì scorso.

Quindi serve una raccolta straordinaria da mettere in campo già in queste ore. Circa 5 giorni di stallo non sono pochi, soprattutto in una città da provata dall'emergenza rifiuti e oltre tutto sotto il sole, che fa alzare al temperatura anche oltre i 30 gradi sull'asfalto.

Intanto il cattivo odore dei rifiuti si sente lungo via Tuscolana e nei quartieri limitrofi, sulla via Casilina e lungo il quadrante di viale Marconi. A Talenti la raccolta va a singhiozzo da tempo ormai, così come in zona Pineta Sacchetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 08:54

