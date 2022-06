Malagrotta, Meloni: «Rischio nuova emergenza rifiuti. Gualtieri, Zingaretti e Cingolani spieghino cosa intendono fare»

Giorgia Meloni esprime tutta la sua preoccupazione e rabbia per il rogo del tmb di Malagrotta a Roma e chiede alle autorità locali e nazionali, a cominciare dal sindaco Guatieri, di informare chiaramente i cittadini su cosa sta succedendo e di spiegare cos intendono fare per evitare una nuova e pericolosa emergenza rifiuti per la Capitale. «Le immagini dell'incendio del vecchio gassificatore e di uno dei TMB di Malagrotta a Roma sono terribili. Un disastro ambientale - dice il presidente di Fratelli d'Italia - le cui cause devono essere chiarite il più presto possibile per individuare anche eventuali responsabili. L'incendio rischia di innescare una nuova emergenza rifiuti nella Capitale e mettere in pericolo la salute pubblica».

Malagrotta, al via la zona rossa: ecco la mappa delle strade a rischio diossina

E ancora: «Fratelli d'Italia si augura la convocazione immediata del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, chiede al Ministro della Transizione ecologica Cingolani, al presidente della Regione Lazio Zingaretti e al sindaco di Roma Gualtieri di dare informazioni chiare ai cittadini, in particolare coloro che vivono nella già martoriata Valle Galeria, e di spiegare cosa intendano fare per evitare che la Capitale viva un nuovo incubo rifiuti. Fratelli d'Italia è pronta a fare la sua parte e a dare il suo contributo, ad ogni livello. Gli esponenti di FdI saranno da questa mattina sul territorio per ascoltare le esigenze dei cittadini maggiormente coinvolti». Lo dichiara sempre il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Incendio Malagrotta, Santori (Lega): «Disastro annunciato, subito commissario sui rifiuti a Roma»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA