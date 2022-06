Malagrotta, al via la zona rossa: ecco la mappa delle strade a rischio diossina

di Lorena Loiacono

Roma in piena emergenza, per l'incendio che ha devastato Malagrotta ieri pomeriggio, il Campidoglio sta delimitando la cosiddetta "zona rossa" dove è vietato fare attività all'aperto e sono stati chiusi scuole e centri estivi, è vietato il pascolo e il consumo di prodotti locali, è cpnsigliato trestare con le finestre chiuse e non accendere l'aria condizionata. Insomma, una sotuaizone allarmante, esapserata anche dalle altisisme temperarture estive, peraltro sopra la media stagionale.

La zona rossa è stata individuata nei 6 km di raggio intorno al luogo dell'incendio con centraloine ovunque per verificare la qualità dell'aria e l'eventuale preenza di diossina.

Ma quali sono le strade interessate dai divieti e quindi a rischio, qualora la qualità del'aria fosse stata realmente compromessa?

Ecco la mappa, strada per strada:

LARGO CITTA’ DEI RAGAZZI

LARGO DOMUS DE MARIA

VIA ALBERTO PITENTINO

VIA ALTO

VIA ANGELO VESCOVALI

VIA ANTONIO TADINI

VIA ARDARA

VIA ARGUELLO

VIA ARZANA

VIA AURANO

VIA BARESSA

VIA BATTIFOLLO

VIA BEINETTE

VIA BELFORTE MONFERRATO

VIA BENEDETTO LUIGI MONTEL

VIA BERGOLO

VIA BERNARDINO ZENDRINI

VIA BONO

VIA BRIAGLIA

VIA CALAMANDRANA

VIA CANOSIO

VIA CANTARANA

VIA CARDE’

VIA CASALBELTRAME

VIA CASALGRASSO

VIA CASSINELLE

VIA CASTAGNITO

VIA CASTELLETTO D’ERRO

VIA CASTELLINALDO

VIA CASTELSPINA

VIA CERRINA

VIA CESSOLE

VIA CIGLIE’

VIA CINAGLIO

VIA CONZANO

VIA CORTAZZONE

VIA CRISTOFORO SABBADINO

VIA DEL CANALETTO DI MALAGROTTA

VIA DEL PONTE DI MALNOME

VIA DEL PONTE PISANO

VIA DELLA BRECCIA

VIA DELLA CHIESUOLA

VIA DELLA MAGLIANA (DAL GRA ALL’INCROCIO CON VIA PORTUENSE)

VIA DELLA MURATELLA MEZZANA

VIA DELLA MURATELLA

VIA DELLA PISANA (DA VIA DEL PONTE PISANO FINO A VIA DI PONTE GALERIA)

VIA DELLA STAZIONE DI PONTE GALERIA

VIA DELLA TENUTA DI SANTA CECILIA

VIA DELLA TENUTA LA PISANA

VIA DELLE MORATELLE

VIA DEMONTE

VIA DERNICE

VIA DI CASTEL MALNOME

VIA DI MALNOME

VIA DI MONTE STALLONARA

VIA DI PONTE GALERIA

VIA DI VALLE LUPARA

VIA ELIO LOMBARDINI

VIA EUGENIO VILLORESI

VIA FARIGLIANO

VIA FENESTRELLE

VIA FRANCESCO CIPOLLETTI

VIA FRESONARA

VIA FRUGAROLO

VIA FUBINE

VIA GAMBASCA

VIA GARBAGNA

VIA GAVOI

VIA GESICO

VIA GHEMME

VIA GIOVANNI ANTONIO LECCHI

VIA GIOVANNI DOMENICO GUGLIELMINI

VIA GIOVANNI POLENI

VIA GIUSEPPE GIOVANNI GIZZI

VIA GORZEGNO

VIA GROGNARDO

VIA GUARENE

VIA GUAZZORA

VIA ILLORAI

VIA IRGOLI

VIA ISILI

VIA LISIO

VIA LORENZO ALLIEVI

VIA LUIGI MARIA ARCONATI

VIA LUIGI NEGRELLI

VIA MARA

VIA MARANZANA

VIA MOASCA

VIA MONTAFIA

VIA MONTALDEO

VIA MONTE CARNEVALE

VIA MONTEGIOCO

VIA MONTEMARZINO

VIA MURAVERA

VIA MURISENGO

VIA MUROS

VIA NARCAO

VIA NULVI

VIA NURACHI

VIA NURRI

VIA NUXIS

VIA OCCIMIANO

VIA ORANI

VIA ORROLI

VIA PADERNA

VIA PENANGO

VIA PIETRO CAMINADA

VIA PORTACOMARO

VIA PORTUENSE (DA VIA DEL PONTE PISANO AL CONFINE COMUNALE)

VIA ROCCAVERANO

VIA SAMUGHEO

VIA SCURZOLENGO

VIA SELEGAS

VIA SENORBI

VIA SIAMANNA

VIA SILIGO

VIA SILVIO CANEVAZZI

VIA SOGLIO

VIA TAVAGNASCO

VIA TERTENIA

VIA USINI

VIA VALMACCA

VIA VESIME

VIA VOLPEGLINO

VIALE DI PESCINA GAGLIARDA

VIALE GENERALE AMEDEO MECOZZI

