Maker Faire: al gasometro va in scena l'innovazione. I makers romani protagonisti di un'intera giornata stampa

Via al secondo giorno di Maker Faire Rome 2020: dagli spazi dell’ex gazometro di Roma si sono alternati alcuni dei protagonisti di questa grande manifestazione dell’innovazione, la più importante su scala europea. Durante lo svolgimento delle odierne dirette streaming è stata massima l’attenzione alle procedure comportamentali e logistiche per la prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19. Tampone rapido per tutti all’ingresso e sanificazione degli spazi sono solo alcune delle regole generali previste dal Protocollo di Sicurezza. Nella giornata di oggi sono stati vari i maker presenti al quartier generale di via del Commercio, che si sono avvicendati con i loro prototipi fra battute per le telecamere dei vari tg e interviste radiofoniche.

Uno degli ospiti direttamente dalla sezione sportiva è stato Riccardo Carnevale, presidente del Vesta Calcio, squadra hi-tech della capitale: “È straordinario poter essere presenti alla Maker Faire, la prima manifestazione in Europa su tema innovazione. Questa per noi è la certificazione dell’impegno che stiamo mettendo nel rinnovare il settore dilettantistico dello sport più bello al mondo! Siamo pronti a mostrare quanto fatto finora e tutti i progetti che vogliamo realizzare nel prossimo futuro”.

Tra i maker protagonisti oggi anche i giovanissimi Rock 'n' Nerd, coppia di ragazzi di 15/16 anni che propongono una serra 2.0, completamente automatica ed eco-friendly, e un amplificatore valvolare homemade. Rimanendo nella categoria under 30 da citare i giovani founders di Trilly, ideatori della prima scarpa da donna con tacco estensibile e regolabile, una rivoluzione per l’universo femminile. Per l’ambito food & agri tech ecco poi il progetto PhasmaFood un sistema in grado di rilevare i rischi alimentari, il deterioramento, e le frodi alimentari attraverso combinazione di spettroscopie; sempre nel campo agroalimentare da menzionare TrustDelivery, una soluzione innovativa che sfruttando più tecnologie: blockchain, QR code, CX / UX permette di gestire la tracciabilità dei processi di sicurezza legati al food delivery. Passando al tema della sicurezza sul posto di lavoro da citare Sense Risc, un progetto che nasce per lo sviluppo di abiti sensorizzati intelligenti per il monitoraggio e la prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro. Tra i progetti innovativi presenti a Ostiense questa mattina anche TataPad, primo dispositivo anti-abbandono dotato di 3 allarmi intelligenti.

Non sono mancati designer specializzati su moda etica e sostenibile, tra cui Italo Marceglia, ideatore di prodotti fashion di altissima qualità, duraturi nel tempo e soprattutto rispettosi dell’ambiente in quanto esempi virtuosi di upcycling: si reinventano elementi di scarto di origine pregiata, coinvolgendo nella filiera addirittura pellami di scarto dell’industria ittica come il salmone. In prima linea anche Davide Mariani, il maker che durante la pandemia si è trasferito con il suo team a lavorare nei reparti Covid e di terapie intensive dello Spallanzani e di altri ospedali del Lazio, realizzando all’occorrenza i filtri 3D per maschere respiratorie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 18:52

