Mahmood e Nesta battezzano la nuova squadra Miracoli Football Club: calcio sociale al Corviale

di Lorena Loiacono

Dal campetto di Corviale ai terreni di gioco internazionali di Euro 2020: il calcio è sempre lo stesso. E non smette mai di incantare. Parte da qui la collaborazione tra adidas e la società dilettantistica Calciosociale che, proprio a Corviale, ha lanciato e porta avanti un'eccezionale attività sportiva con i bambini e i ragazzi della zona. E da qui nasce la squadra Miracoli Football Club, di cui adidas sarà partner tecnico.

Il momento è quello giusto: adidas, proprio in occasione dell’inizio degli Europei2020 a Roma e in coincidenza del nuovo capitolo della campagna Impossible is Nothing, ha lanciato la collaborazione con Calciosociale, una realtà che pone il calcio al centro del proprio progetto socio-educativo, riscrivendone le regole e implementandone la capacità di generare cambiamento. All'ombra di Corviale infatti c'è un centro sportivo che da anni aiuta i ragazzi a crescere e a divertirsi, con il pallone e senza pericoli, in un campo di gioco tolto alla criminalità e dato, dalla Regione Lazio, alla società Calciosociale per avviare un lungo percorso di collaborazione: è stato ribattezzato il Campo dei Miracoli.

Al lancio dell'iniziativa, oggi sono intervenuti il Campione del mondo, della Nazionale del 2006, Alessandro Nesta e il cantante Mahmood la cui voce accompagna il video di lancio di adidas, girato interamente a Corviale, senza attori ma solo con i ragazzi e le voci reali del quartiere. Nesta è sceso in campo con i ragazzi di Corviale, lasciandoli a bocca aperta: “Avremmo continuato a giocare fino a sera: il calcio è così. E questa è la più grande scuola calcio del mondo, non ci sono Academy del Barcellona che possono sostituire un posto così. Una cosa del genere va fatta in tutti i quartieri di Roma. Io sono cresciuto in un posto simile, in periferia, e il calcio mi ha dato delle regole. Voglio dire una cosa ai ragazzi: la periferia ti dà la motivazione, loro sono svegli, perché crescere in un quartiere così ti sveglia. Ma possono anche contare su una grande motivazione.

Tanti campioni vengono da quartieri difficili: pensate a Maradona" “Siamo felici di poter supportare un progetto come quello di Calciosociale, che opera oramai da diversi anni all’interno del contesto di Corviale – ha sottolineato Irene Larcher, Senior Director Brand adidas - questa collaborazione rappresenta per Adidas il perfetto connubio tra quello che è il nostro modo di vedere il mondo e riassunto dal claim Impossible is Nothing - un modo di vedere nel mondo possibilità dove altri vedono situazioni impossibili e cambiare le vite delle persone grazie al potere dello sport - e quello che Calciosociale ha potuto effettivamente realizzare sul territorio”. Inoltre, con questa proficua collaborazione, oggi è nata la squadra Miracoli Football Club, per creare anche una scuola agonistica, con dei valori che portino i ragazzi a diventare delle risorse per il territorio. "Il progetto è nato 17 anni fa – racconta con orgoglio il responsabile di Calciosociale, Massimo Vallata – con questo sport vogliamo parlare ai ragazzi e questo campo di gioco dimostra come il calcio riesce a cambiare le persone. Qui anni fa c'era la criminalità, ora è un luogo dove i ragazzi studiano, giocano e socializzano".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 16:35

