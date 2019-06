Il cantante apre Estate al MAXXI il museo di arte del XXI secolo di Roma

A Mahmood mancava solo uno spazio al museo. Ha trionfato a Sanremo 2019, ha dominato le classifiche con il brano Soldi, compresa quella delle radio di Israele, Paese che ha ospitato lo Eurovision Song Contest (dove è arrivato secondo). È tuttora al primo posto tra i brani più passati dalle radio e il suo primo album, Gioventù Bruciata, resta ai vertici della classifica FIMI-GfK. Il video di Soldi conta più di 65 milioni di view.



Ed ora arriva la consacrazione, il concerto al MAXXI, museo nazionale delle arti del XXI secolo, gioiellino firmato da Zaha Hadid, e struttura dalla vocazione decisamente pop. Mahmood aprirà in concerto, nella piazza del museo, il programma di Estate al MAXXI, portando quella ventata di originalità che ha saputo conquistare un pubblico trasversale e spopolare anche al di fuori dei confini nazionali. In scaletta, oltre al successo sanremese, brani come Africa, Il Nilo nel Naviglio, Remo, Canzone in arabo, la title track Gioventù bruciata, Milano Good Vibes. Con lui sul palco Marcello Grilli, Francesco Fugazza, Elia Pastori.



Estate al MAXXI comprende oltre venti appuntamenti tra arte, musica, letteratura, architettura, cinema (oltre alle mostre in corso), da domani a metà luglio. Stefano Benni aprirà la sezione Libri al MAXXI (25/06), seguito da Mauro Covacich, Roberto Cotroneo, Michela Murgia , Vittorio Emiliani. E ancora, il progetto Roma – Milano a/r, un ponte culturale tra le due città attraverso la partecipazione di artisti, creativi, operatori della cultura come Giulia Cerasoli, Luca Vecchi, Mauro canali (mercoledì). Un evento speciale - Apollo 11 reloaded (20/07) - celebrerà i cinquant’anni dall’allunaggio, con performance di Matrux_m.

riproduzione riservata ® Lunedì 17 Giugno 2019, 07:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA