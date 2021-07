Mafia Capitale, l'ex sindaco Gianni Alemanno assolto dall'accusa di corruzione

Mafia Capitale, Gianni Alemanno assolto in Cassazione. L'ex sindaco di Roma era accusato di corruzione.

Gianni Alemanno era imputato nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. Deciso un nuovo processo d'appello invece per l'accusa di traffico influenze illecite. «È la fine di un incubo durato sette anni, che obiettivamente poteva essere evitato. Prima mi hanno dato del mafioso, poi del corrotto. Ora non c'è più neanche la corruzione, resta solo il piccolo traffico di influenze. Non c'è più il gango che mi hanno tirato», le prime parole dell'ex sindaco di Roma dopo aver abbracciato i suoi familiari in aula.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 18:56

