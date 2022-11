Roma Natale 2022, non solo Piazza Navona: i mercatini di Natale più scintillanti della Capitale

Natale è alle porte e Roma si prepara ad accogliere milioni di persone che durante il periodo festivo potranno godere di un'atmosfera magica e unica. Le piazze principali sono pronte ad ospitare eventi strepitosi come il Christmas World, Eco & Chic Market a San Lorenzo, Santa Claus District e tanto altro ancora.

Gli eventi a Roma

In ogni evento organizzato non mancheranno stand di artigianato artistico, gastronomia, vintage, ceramiche d'autore, candele, cosmesi, giocattoli. E poi articoli da collezione, spettacoli e scenografie, giochi per bambini.

Ogni piazza sarà allestita nei minimi dettagli che lasceranno tutti a bocca aperta e faranno vivere il natale in un modo unico e strepitoso. Dalla fine di novembre ad inizio gennaio 2023, ogni weekend potrà essere quello giusto per godere di qualche ora di magia, relax e tranquillità nel cuore di Roma.

