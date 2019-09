Camilla e Estella, mamma e figlia morte in un incidente. Medico verso il processo: «Andava troppo forte»

Lunedì 2 Settembre 2019, 12:33

Nuovi ed ulteriori sviluppi nelle indagini sulla morte, in seguito a un tragico, di Estella e Camilla Aversa,di 47 e 18 anni di Ceccano, morte lo scorso 24 maggio a Prossedi in provincia di Latina.Secondo la perizia depositata presso la Procura di Latina,, il conducente dell'altra auto coinvolta nello scontro mortale stava correndo troppo e aveva ampiamente superato i limiti di velocità consentiti in quella zona. Alessandrina,di 53 anni in servizio a Viterbo, è attualmente indagato per omicidio colposo plurimo e probabilmente sarà rinviato a giudizio alla luce della perizia. L'uomo stava guidando la sua Audi A5 e viaggiava attorno ai 90 chilometri orari su una strada di campagna dove il limite è fissato a 60 chilometri orari.Per la velocità eccessiva ha impegnato la curva a velocità sostenuta invadendo la corsia opposta, provocando così il frontale con la Nissan Qashqai sulla quale si trovavano le due donne. L'auto è successivamente finita in un fossato al lato della carreggiata e, nonostante l'arrivo dei soccorsi, per madre e figlia non c'è stato più nulla da fare.Nel pauroso schianto era rimasta coinvolta anche un'altra ragazza, un'amica di Camilla, miracolosamernte salva nonostante la violenza dell'impatto.