Maddalena morta a Roma, primi risultati dell'autopsia sulla figlia del medico eroe della Sars

Si indaga sulla morte di Maddalena Urbani, la ventenne figlia del medico che isolò la Sars e morì quando lei era piccola. Dai primi risultati dell'autopsia è emerso che è deceduta a causa di un mix letale di droghe. La ragazza è stata trovata senza vita nell'appartamento di uno spacciatore agli arresti domiciliari. Al momento non si segnalano segni di stupro o di violenza sul corpo.

Maddalena Urbani, l'autopsia

Il medico legale farà altre analisi per stabilire l'orario della morte e se poteva essere salvata. Sarà interrogata anche l'amica che era con lei perché sembra che Maddalena si sia sentita male già venerdì sera. Ben 12 ore di agonia prima di morire nella mattinata di sabato nella casa in cui il siriano Abdul Aziz Rajab, 62enne ai domiciliari per droga, si trovava insieme all'amica Carola.

Maddalena Urbani, la storia

Maddalena Urbani aveva 20 anni ed era figlia del medico Carlo, eroe e vittima della Sars e Premio Nobel per la Pace nel 1999: ne avrebbe compiuti 21 a maggio, ma è morta sabato scorso in un appartamento in zona Cassia a Roma Nord, forse per un'overdose. «Aveva solo 3 anni quando papà è morto, le è stato strappato via, è lei che ha subito il trauma più grande e alla fine ha pagato più di tutti», ha raccontato uno dei fratelli al quotidiano Il Messaggero.

