Devasta le auto in sosta con il macete: era appena fuggito dal reparto psichiatrico

Attimi di panico a Colleferro alle porte di Roma. Un 21enne fuggito dal reparto di psichiatria dove è in cura ha devastato con un macete diverse automobili. Nell'ordine il ragazzo ha rapinato un'auto ad un passante andandosi poi a schiantare contro un palo, quindi è sceso e ha danneggiato con un macete quattro auto. Non contento ha provato a rubare un'altra macchina ad una donna, ma le urla della proprietaria hanno allertato i passanti.

Tra loro anche un carabiniere e un militare dell'esercito liberi dal servizio, che sono intervenuti riuscendo a riportarlo alla calma. Il 21enne è stato poi bloccato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Colleferro, messo in sicurezza e arrestato. E' stato poi portato in ospedale dove è stato medicato per le ferite alle mani che si era procutrato durante le violenze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 22:24

