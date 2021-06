“Lungo il Tevere…Roma: dal 25 giugno parte l'estate romana con un cartellone ricco di eventi. Con lo slogan #tiaffidoillungotevere torna una delle manifestazioni più attese che quest’anno punta a sottolineare l’importanza di “non perdersi di vista” e anche di “non perdere di vista” la responsabilità dei beni culturali e ambientali del passato da preservare per il futuro.

Leggi anche > La produzione di Alfredino Rampi replica alla Premiata Forneria Marconi: «Diritti concessi da casa discografica»

Dalle 19.00 del 25 giugno riparte la storica kermesse “Lungo il Tevere…Roma” organizzata dallAssociazione Culturale La Vela D’Oro, che si prepara a colorare di emozioni l’estate romana con un cartellone ricco di eventi, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti. Una ripartenza che si pone, ancora una volta, l’obiettivo di riqualificare un angolo della Città Eterna, compreso tra Ponte Sublicio e Ponte Sisto, da sempre nel cuore di turisti e cittadini.



Lo stato di salute del Tevere sarà al centro di alcuni appuntamenti- dibattito tra i cittadini, i portatori di interesse e progetti di ricerca che vedono coinvolto anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E se è vero che cultura e scienza possono rappresentare un binomio perfetto ecco che gli organizzatori di “Lungo il Tevere … Roma” lanciano un contest con il quale rendere cittadini e turisti più consapevoli. Per partecipare a #tiaffidoillungotevere sarà sufficiente realizzare un video messaggio di 30 secondi con il proprio smartphone, da inviare tramite indirizzo di posta elettronica lungotevereroma2021@libero.it nel quale riportare una propria testimonianza, una curiosità, un aneddoto, un’idea, una dedica al fiume. I 3 video più belli saranno premiati da una giuria di esperti al termine della manifestazione.

Tra le anticipazioni in programma in cartellone: l’inaugurazione della mostra dedicata agli etruschi di Alba Gonzales, imponenti sculture marmoree dislocate lungo la banchina, e la mostra "Passeggiando in bicicletta, che prevede un omaggio ai grandi atleti che hanno fatto la storia delle due ruote.

Tra gli eventi culturali, teatrali e artistici, curati dalla cantautrice Giò di Sarno: il Festival di improvvisazione teatrale “R’Estate qui” di Silvia Merola, “Ius Arte Libri”, percorsi giuridico-artistici per uomini di valore ideati dall’Associazione IUSgustando ed ancora “Appuntamento culturale e sociale” con l’associazione Settimo Continente e “Artisti sotto il ponte” ideato dall’organizzazione Salotto Tevere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA