Luneur, un agosto pazzesco: dal 12 al 23 trampolieri, acrobati e ballerini

Un agosto pazzesco per grandi e piccoli al Luneur Park. fProsegue infatti la Promo Ripartiamo per divertirsi senza limiti con dei prezzi davvero speciali. Inoltre, Dal 12 al 23 agosto, con la Festa della Luce, le giostre e i giochi del Parco si arricchiscono di Artisti, Acrobati e Ballerini per offrire un divertimento sempre più emozionante e donare ancora più luce e più colore a questa splendida estate.

Durante la Festa della Luce, dal 12 al 23 agosto, tante sorprese e ospiti straordinari animeranno i sentieri del Parco, a partire dalle 19:00. Le acque della Splash Zone diventeranno palco di uno spettacolo straordinario che si accenderà alle 21:30 e vedrà come protagonisti acqua, luci, acrobati e trampolieri in una girandola di musica ed emozioni. Gli ospiti potranno assistere allo Show lungo tutto il perimetro della Splash Zone e mantenere così la giusta distanza interpersonale. Gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di ingresso al Parco (3,50 €).

Una magia straordinaria che completerà i fantastici e indimenticabili momenti trascorsi tra le divertentissime giostre e la cena ai piedi dell’antico dinosauro.

Il Luneur Park è aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00 (Orario valido fino al 30 agosto).

I biglietti sono acquistabili on line (https://www.luneurpark.it/biglietti/) e presso le casse del Parco, allo stesso prezzo. La festa della Luce è inclusa in tutte le topologie di biglietto. Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 15:27

