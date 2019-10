Halloween dei bambini al Luneur Park di Roma. Dolcetto o scherzetto?

Pronti a farvi travolgere da brividi…di divertimento?? Nei giorni 26-27 e 31 ottobre, 1-2 e 3 novembre, il Giardino delle Meraviglie di Roma verrà invaso da Zucche, Ragnatele, Scheletri e Spiriti provenienti dal folle Regno dei Mostri per il ''Dolcetto o Scherzetto'' più atteso della capitale.Streghe, Vampiri, Fantasmi e tanti altri mostruosi personaggi vi sorprenderanno con scherzi e marachelle: potrete scovarli tra Giostre e Giochi o sorprenderli tra i sentieri del Parco…Indossate il costume più spaventoso, portate il cestino e correte a riempirlo di caramelle e dolci leccornie!Laboratori creativi a tema durante i quali cimentarsi nella creazione di vero Slime o di originali Lanterne luminose ed un nuovo, sensazionale, percorso da paura, il Labirinto del Terrore… per cimentarsi in un’avventura che lascerà senza fiato!Imperdibile l’appuntamento con i mostruosi eventi in programma: nei giorni 26 e 27 ottobre, 1-2 e 3 novembre, Artisti, Trampolieri e Animatori vi coinvolgeranno nella Parata della Paura che si terrà alle 12:30 e alle 17:30. Partenza dalla Grande Ruota Panoramica e arrivo davanti alla Casa degli Orrori per dare il via a balli spaventosi! E nel giorno di Halloween, il 31 ottobre, la super Parata partirà alle 19:00 per terminare con uno show spettacolare che ti lascerà senza fiato! Pronti a vivere un Halloween…da Paura??Info prezzi e orari: https://www.luneurpark.it/halloween-2019/