25 aprile: Luiss e Santa Cecilia, dialogo virtuale con il maestro Pappano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per parlare online con il maestro Antonio Pappano di come la musica può essere di aiuto e di stimolo in situazioni drammatiche come quella che il mondo sta sperimentando in queste settimane a causa del coronavirus. E' l' iniziativa organizzata dall'università privata in collaborazione con l'istituzione musicale della Capitale in occasione del 25 aprile, 75/o Anniversario della Liberazione. L'appuntamento virtuale con il grande direttore d'orchestra, in collegamento dalla sua casa di Londra, sarà trasmesso con un Facebook Live, ma sarà visibile, oltre che sul sito e sulle altre piattaforme social dell’Ateneo, anche sui siti web di Santa Cecilia e di Rai Cultura.e il presidente sovrintendente dell'Accademia Nazionale Michele dall'Ongaro dialogheranno appunto con Pappano ''sul ruolo della musica come fonte di forza e di energia creativa'' in un viaggio alla scoperta di compositori, interpreti, musicisti che hanno accompagnato ogni epoca, rivoluzione, innovazione e momento della nostra vita. L'incontro sarà aperto dall'Inno nazionale italiano - nella registrazione del concerto al Quirinale di giugno 2018 per la Festa della Repubblica - eseguito da alcuni elementi di Orchestra e Coro dell'Accademia di Santa Cecilia diretti da Pappano.in particolare agli studenti dell'università e moderato da Luca Pirolo, direttore Master of Art e Master in Media Entertainment della Luiss Business School. Per partecipare al virtual talk con il Maestro Pappano: www.luiss.it; Santacecilia/luiss