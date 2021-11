Luigi Coldagelli è il portavoce del nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Luigi Coldagelli da oggi è il nuovo portavoce del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Coldagelli, giornalista professionista, vanta una lunga esperienza di comunicazione istituzionale. Già ufficio stampa in Campidoglio con il sindaco Veltroni e capo ufficio stampa ai ministeri dell'Ambiente e della Giustizia, ha anche gestito per tre anni l'ufficio stampa della Rai. Negli ultimi anni ha lavorato con Gualtieri al ministero dell'Economia e delle Finanze come consigliere per la comunicazione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA