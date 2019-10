L’attore dei Cesaroni torna a teatro come protagonista di due commedie

Ludovico Fremont

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il popolare Walter dei, cambia pelle e dopo anni di fiction e cinema, sarà protagonista delle commedie teatrali(al Teatro delle Muse dal 2 al 6 ottobre) e(al Teatro dei Servi dall’8 al 24 novembre) entrambe a Roma«Il testo è una macchina da guerra per le risate, la commedia è molto divertente e brillante. Non si capisce perché, il cinema e il teatro che “fanno ridere” vengano sempre considerati di serie B. L’ironia e le risate invece al giorno d’oggi sono un valore aggiunto. In questa commedia vengono raccontati gli aspetti più “nascosti” degli attori protagonisti, quelli che nei fatti, non si vedono mai e che probabilmente sono i più divertenti»«Questa commedia invece è caratterizzata da un testo più impegnato. Mi piaceva molto l’idea di interpretare un padre vedovo, che cresce da solo i suoi due gemelli. Poi, quando i figli crescono, si ritrova improvvisamente da solo, con le sue paure. Sarà davvero solo? “Cenerentola” in questo caso rappresenta la parte più intima e nascosta di noi che, nei momenti di difficoltà, esce fuori stupendoci»«In realtà io vengo dal teatro: mi sono diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e prima di queste due commedie, ho fatto altre rappresentazioni. Per tanto, il teatro per me non è una novità. E’ invece una novità essere il protagonista, e questo, presuppone una grande responsabilità, che va affrontata con serietà e rispetto. D’altronde si cresce professionalmente e aumentano anche le responsabilità. Io ho sempre cercato di mettermi alla prova ed è quello che ho fatto con queste due commedie. Quello che Il Teatro ti da dal punto di vista emozionale poi, è, e rimane sempre qualcosa di indescrivibile: il contatto con il pubblico, il palco, l’energia. Una sfida emozionale unica»«In realtà la popolarità de Cesaroni ha cambiato solamente le mie abitudini. Ho sempre cercato di rimanere con i piedi per terra, mantenendo la calma e focalizzandomi sui miei obiettivi. La famiglia in questo è stata fondamentale: avere al proprio fianco dei genitori che aiutano a rimanere centrato è di vitale importanza. Mi sono sempre stati accanto, supportandomi quando dovevano e aiutandomi nei momenti di difficoltà. E lo stesso vale per gli amici cari»«In vista ci dovrebbe essere un docu- film sullaper la regia di. E poi sarò impegnato con il teatro almeno fino a febbraio. Oggi il lavoro dell’attore è piuttosto precario: difficile stabilire cosa succederà di qui ai prossimi due mesi perché tutto potrebbe cambiare velocemente»«Avere tanta pazienza, studiare moltissimo, impegnarsi, essere sempre pronti a sfruttare il momento giusto... essere tenaci, non mollare mai, soprattutto nei momenti di difficoltà. E avere sempre la voglia di migliorarsi»