Ludovica Bargellini, chi è l'attrice morta nell'incidente sulla Colombo: aveva recitato nella serie "The Young Pope" di Sorrentino

Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni è morta ieri notte in un incidente a Roma, all'incrocio tra via Colmbo e via di Grotta Perfetta. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Chi era Ludovica Bargellini

Laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia a Roma e attrice teatrale prsso il Tetro azione a Roma, Bargellini era un volto noto dello spettacolo e aveva lavorato con il regista Paolo Sorrentino nella serie televisiva per Sky Atlantic The Young pope oltre che per gli spot pubblicitari di Campari e Sky – Now Tv.

Presso il Teatro Azione a Roma, la giovane attrice aveva diretto alcuni workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks. Oltre al teatro, Ludovica si è specializzata nella recitazione cinematografica alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi» a Roma. Aveva recitato anche nei lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 10:46

