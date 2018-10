Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nome che significava una vera istituzione, e che adesso non c'è più:, lo storico barista della latteria di via Flaminia Vecchia, a Ponte Milvio. "Da Luciano", sulla cui serranda abbassata campeggia la scritta "Chiuso per lutto" era la meta di tanti ragazzi, anche giovanissimi, cui il barista vendeva cocktail e birre a prezzi più che popolari: per questo, in passato, le forze dell'ordine avevano sospeso la licenza alla latteria, costringendo di fatto il locale alla chiusura. Stavolta, forse definitiva.