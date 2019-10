Luca Sacchi, Gabrielli: «Non è la storia di due poveri ragazzi scippati. Roma non è Gotham City»

Franco Gabrielli, occorre cautela nel giudicare l'episodio: «Gli accertamenti che l'autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati Il caso di Luca Sacchi ha ancora dei risvolti di mistero: perché i due ventenni fermati lo hanno freddato in quel modo? Secondo il capo della polizia, occorre cautela nel giudicare l'episodio: «Gli accertamenti che l'autorità giudiziaria disvelerà quando riterrà opportuno non ci raccontano la storia di due poveri ragazzi scippati

«Parliamo - ha detto Gabrielli - di una vicenda gravissima. È morto un ragazzo di 24 anni. Questo dovrebbe imporre ad ognuno di noi un atteggiamento di grande riflessione e rispetto».

«Che Roma abbia i suoi problemi credo nessuno non (RPT: non) lo riconosca, ma rappresentarla come Gotham City...», ha detto Gabrielli, aggiungendo che i responsabili «sono stati subito individuati e sono stati definiti i contorni di una vicenda che con una città alla deriva ed in mano al crimine ha poco a che fare». Poi una frecciatina ai politici: l

'omicidio di Roma, ha concluso indica che «forse tutti dovremmo avere un atteggiamento di grande cautela, senza anticipare giudizi ed emettere sentenze e senza utilizzare la sicurezza come strumento di contesa politica».

», ha detto la massima autorità della polizia«Sono soddisfatto - ha proseguito Gabrielli, a margine della cerimonia per i 70 anni della rivista Poliziamoderna - della risposta delle forze di polizia, che hanno agito in maniera sinergica, senza gelosie. E non posso non notare, con un certo sollievo - ha sottolineato il capo della Polizia - che questa vicenda, sotto il profilo dell'accertamento della verità, ha visto coinvolta la stessa famiglia di uno degli autori dell'efferato gesto».