Luca Sacchi, la famiglia chiede funerali riservati: «Rispettate il nostro dolore»

In Procura dieci testimoni, è caccia alla rete dei pusher

La famiglia di, il 24enne ucciso a Roma la notte tra il 23 e il 24 ottobre davanti al pub John Cabot, dopo che si sono sparse voci suidel figlio ha chiesto privacy per affrontare questi terribili momenti. Intanto sotto la lente della Procura ci sono le posizioni di dieci testimoni tra cui la fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk, la cui versione non ha convinto gli inquirenti: ci sono ancora dei punti oscuri sulla vicenda, anche per quanto riguarda l’arma del delitto ancora non trovata.«La famiglia Sacchi, tramite i propri difensori, appresa la divulgazione della notizia relativa ai funerali del figlio, chiede di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell'addio a Luca, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta», hanno reso noto i genitori di Luca tramite i loro legali Paolo Salice e Armida Decina, chiedendo dunque privacy per l'addio al figlio 24enne ucciso in strada e perso prematuramente dalla sua famiglia.