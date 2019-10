Il ragazzo racconta di esser stato inviato da Valerio «in via Latina intorno alle 21.30 del 23 ottobre» per vedere se i ragazzi (Sacchi, la sua fidanzata e altri due) avevano con loro abbastanza soldi per pagare la droga. In via Latina il testimone avrebbe incontrato, si legge nel decreto di fermo «un terzo individuo, già a lui noto, che si presentava come inviato di Valerio».

Sempre secondo la testimonianza «una donna in quel contesto aveva lasciato uno zaino che lui stesso aveva constatato contenere soldi divisi in due mazzetti da 20 e da 50 euro. Accertata la presenza del danaro la ragazza aveva ripreso lo zaino mentre arrivava subito dopo il Del Grosso». Poco dopo l'omicidio. Si legge nel decreto «Rientrato nel pub il testimone aveva subito dopo sentito urla di una donna e un colpo».

Sabato 26 Ottobre 2019, 08:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA