Del Grosso e Pirino sono sempre stati

«Li conosco da sempre - racconte - Con Paolo (Pirino, ndr) andavo all'asilo, con Valerio (Del Grosso, ndr) alle medie. Sono sempre stati dei 'capetti', non bisognava considerarli. Paolo ultimamente non si vedeva spesso, frequentava San Basilio, poi era stato ai domiciliari e pensavo avesse per questo messo la testa a posto

. Lo incrociavo solo quando sfrecciava con la sua Smart bianca. Preferiva non farsi vedere, mentre Valerio si conosceva nel quartiere perché era uno che menava».



Chi parla è anche vicino di casa di Paolo Pirino. Nel frattempo, da un balcone vicino, un uomo urla ai giornalisti:

Via, andate via

. «Io voglio parlare, voglio informare perché è giusto nei confronti delle famiglie che questa storia l'hanno subita. Questa è una realtà piccola, perché nascondersi? Certi comportamenti vanno denunciati, solo così si riesce a cambiare le cose».

Sabato 26 Ottobre 2019, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«due capetti», «non bisognava considerarli». A parlare è un ex compagno di scuola dei due arrestati per l' omicidio di