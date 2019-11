Tra gli arrestati nell'operazione sul caso dell'omicidio di Luca Sacchi c'è anche Giovanni Princi, il pregiudicato amico del personal trainer. Secondo l'accusa Princi il 23 ottobre scorso ha svolto la trattativa con i pusher per l'acquisto di un ingente quantitativo di droga.



«Al momento non ci sono elementi per dire che Luca Sacchi sapesse che quella sera sarebbe avvenuta una compravendita di droga». Lo ha detto il Procuratore facente funzioni Michele Prestipino nel corso della conferenza stampa sull'omicidio di Luca Sacchi in Procura a Roma.

Si tratta di Marcello De Propris, finito in carcere con l'accusa di detenzione, cessione di sostanza stupefacente e concorso nell'omicidio di Luca Sacchi. Per gli inquirenti è stato il ventiduenne di San Basilio a fornire la pistola a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino già in carcere per l'omicidio di Luca.

Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, destinatari della misura di custodia cautelare in carcere e già fermati nei giorni immediatamente successivi all'omicidio di Luca Sacchi, secondo quanto emerso dalle indagini avrebbero dovuto consegnare 15 chili di marijuana, forniti da un loro sodale, alla fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk, all'amico 24enne della vittima e ad altri acquirenti (non ancora identificati) per un prezzo pattuito di 70mila euro. È quanto emerge dalle ricostruzioni dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma.

Sempre dalle ricostruzioni emerge che invece di consegnare la droga Paolo Pirino ha colpito con una mazza da baseball Luca Sacchi e la fidanzata intimando a quest'ultima di consegnare lo zaino con i soldi. Alla resistenza dei due Valerio Del Grosso ha esploso un colpo d'arma da fuoco, da distanza ravvicinata, volutamente in direzione di Luca Sacchi causandogli delle lesioni che lo hanno portato al decesso diverse ore dopo.

Venerdì 29 Novembre 2019, 07:12

