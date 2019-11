Sabato 30 Novembre 2019, 15:16

Parla, il papà di Luca , il 24enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso a. In un'intervista alrivela: «Traavevamo notato un’intesa particolare, ma mio figlio disse che era tutto a posto».Tutto è iniziato quest'estate in vacanza a(BL). «Giovanni Princi si è presentato da noi con la fidanzata. Stavano anche loro in Veneto, in un paese vicino, così almeno ci hanno detto [...] A un certo punto però con mia moglie Tina abbiamo avuto l’impressione che fra lui e Anastasiya, che stava sempre con noi, ci fosse un’».Alla domanda se lo avessero fatto presente a Luca, Alfonso Sacchi risponde: «Sì, certo. Subito. Ma... Ci ha risposto: ‘Ma chi Anastasiya? Con Giovanni? Ma che davvero credete a una cosa del genere?’. Per lui era già finita lì».Il padre del 24enne ucciso nel quartiere Appio Latino di Roma si è poi espresso su Giovanni Princi: «Non mi è mai piaciuto. Non era un amico d’infanzia di mio figlio. Si sono conosciuti all’ultimo anno di liceo al Kennedy e lui a scuola già veniva descritto come una. Poi si sono persi di vista e si sono ritrovati per caso in birreria, prima dell’estate... Non piaceva nemmeno agli amici di Luca: “”».Mentre su cosa Luca pensasse di Princi e della fidanzata Anastasiya, Alfonso Sacchi ricorda: «Su Princi: “Papà, non ti preoccupare, andiamo solo a correre in pista in moto insieme”. Non ho mai influenzato le sue scelte, sapeva badare a se stesso [...], l’amavamo anche noi. Ora non so più chi sia. Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma vederla fuori dalla caserma ci ha sconvolto. Se è colpevole, è giusto che paghi».