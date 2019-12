Luca Sacchi, il giallo della macchina di Anastasya a Chi l'ha Visto: «Princi voleva spostarla mentre l'amico moriva»

Giovedì 12 Dicembre 2019, 09:45

Perchéi si preoccupava della macchina dimentremoriva? Se lo chiedericostruendo la vicenda del giovane rimasto ucciso durante uno scambio di droga finito male nell'ottobre scorso allaCosa nascondeva nellagialla? E perché il giorno dopo la morte di Luca, la fidanzata va dalla sua famiglia e chiede le chiavi della Panda? Al rientro è stata filmata mentre si scagliava contro una troupe del Tg2.Il ruolo della ragazza è al vaglio degli inquirenti e la suaè stata sequestrata per essere analizzata dai periti. I genitori di Luca hanno raccontato agli inviati della trasmissione che mentre il figlio era in rianimazione la ragazza che consideravano come una figlia ha chiesto di prendere la loro auto perché probabilmente non poteva usare la sua. Non si sa dove sia andata, ma è noto che dopo ha aggredito i giornalisti incontrati sotto casa per poi accettare un'intervista al Tg1.La Citroen è la stessa che Princi voleva spostare a tutti i costi dopo lo sparo. In studio il legale della famiglia Sacchi spiega che è quella la macchina sequestrata e torna sul personaggio di Anastasya: «La famiglia ha smesso di porsi domande su di lei. Alla prima notizia sulla droga sparisce, li abbandona e non si presenta al funerale. Per lo Stato è gravemente indiziata per traffico di droga. Lei conosceva probabilmente i killer del suo fidanzato».