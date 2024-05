Luca Richeldi accusato di violenza sessuale su una paziente, lo pneumologo del Gemelli chiede il patteggiamento: 10 mesi e 49mila euro

di Redazione web

Ha chiesto di patteggiare Luca Richeldi, primario pneumologo del policlinico Gemelli di Roma accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente: 10 mesi e 20 giorni e una pena pecuniaria di 49mila euro. La richiesta, che ha ottenuto il parere favorevole della Procura, arriva a poche ore dall'udienza preliminare davanti al gip prevista per domani 8 maggio in tribunale a Roma. Il giudice dovrà, ora, vagliare la richiesta sulla quale il legale della vittima annuncia opposizione.

La denuncia

La vicenda è stata anticipata dal quotidiano 'Il Domani'. La donna ha denunciato che Richeldi durante una visita avrebbe approfittato del suo ruolo per palpeggiarla e baciarla sulla bocca nonostante i suoi tentativi di rifiuto. Stando alla dencunia il medico l'avrebbe «cinta alle spalle con le mani, appoggiandosi con il corpo contro di lei». Richeldi respinge le accuse e le dichiara infondate.

L'avvocato della vittima

L'avvocato della donna ha annunciato che si opporrà al patteggiamento, senza il quale il primario rischia dai 6 ai 12 anni. «Ciò che meraviglia del parere positivo espresso dal pm della Procura per la proposta di patteggiamento avanzata dal difensore del professore Richeldi, è il conflitto evidente tra l'impegno della società civile a sostenere le donne affinché trovino il coraggio di denunciare e una definizione del processo cosi premiale, che non rispetta le Indicazioni legislative, quale quella per esempio, della sospensione della pena, solo all'esito di percorsi riabilitativi per sexual abuser, preferibilmente svolti tra i centri Cuav in convenzione con il Tribunale di Roma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA