Luca Bergamo pronto per la candidatura a sindaco di Roma: «Nell'ottica di un progetto ampio...»

Luca Bergamo pronto per la candidatura a sindaco di Roma. Luca Bergamo, ex vicesindaco della giunta di Virginia Raggi, apre uno spiraglio per la futura corsa al Campidoglio: “Nell’ottica di un progetto ampio – ha spiegato - con cento persone che si mettono a disposizione, come dice Rutelli, sarei tra queste, con orgoglio per quanto fatto”.

Luca Bergamo, ex vicesindaco di Roma nella giunta Virginia Raggi, ha spiegato in un’intervista a “Il Riformista”, che la città, in evidente difficoltà, ha la possibilità di riemergere: “Ce la deve e ce la può fare se rivolge lo sguardo verso l’alto. Perché la macchina amministrativa come i servizi vanno fatti funzionare bene, ma nello stesso tempo bisogna scommettere sul futuro, specie in un momento in cui le persone ne hanno paura. Bisogna tornare ad avere una visione grande, in campo lungo, al cui centro sono l’ambiente e la dignità umana”.

Disponibile alla candidatura (“Nell’ottica di un progetto ampio, con cento persone che si mettono a disposizione, come dice Rutelli, sarei tra queste, con orgoglio per quanto fatto”), ha dato un giudizio sui possibili avversari finora in campo, Virginia Raggi, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri: “Se si sta sullo schema A contro B contro C, è chiaro che non si va da nessuna parte. Ci vuole una candidatura che unisce, non divide. Che somma e non sottrae. In grado di riportare le persone a votare perché vedono una prospettiva"

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA