Luca Barbarossa, Nicky Nicolai e l'Unforgettable band insieme in concerto per aiutare l'Ail Roma a curare a casa i malati di leucemia

di Redazione Web

Serata speciale di musica funky e jazz all'Auditorium Parco della Musica con Unforgettable band, ventuno straordinari musicisti uniti per la solidarietà, a supporto di Ail Roma (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma) in un evento dedicato ai quarant'anni dell’associazione martedì 14 maggio alle 21 in Sala Petrassi. Ospiti d'eccezione il cantautore romano Luca Barbarossa - testimonial di AIL Roma dai tempi della Prima partita del Cuore - e Nicky Nicolai, voce dello scenario pop-jazz italiano.

Parte del ricavato dei biglietti sarà devoluto ad Ail Roma che lo destinerà all’Unità di cure palliative e domiciliari, presso la Uoc di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I. Il costo dei biglietti è a partire da 20 euro (con riduzioni per gli under 12) su TicketOne o presso la biglietteria dell'Auditorium - Parco della Musica.

Il gruppo

Unforgettable band è un'associazione di promozione sociale che organizza servizi di musicoterapia e Aba (autismo), progetti di inclusione ed integrazione di bambini con bisogni speciali organizzando attività musicali pratiche nelle scuole e concerti di beneficenza.

Il servizio di assistenza domiciliare di Ail a Roma

L’assistenza domiciliare è un servizio fondamentale per i tanti pazienti ematologici che possono essere seguiti nelle loro case nel loro percorso di malattia. Dagli anni Novanta ad oggi, l’attività co-finanziata da Ail Roma ha assistito 5.293 pazienti a domicilio, con 117.726 accessi infermieristici e 51.765 visite mediche.

Fortemente voluta dal dottore Franco Mandelli come importante umanizzazione del percorso di cura, l’assistenza domiciliare è gestita da équipe multi-professionali che assistono il paziente e la sua famiglia lungo tutto il percorso terapeutico, migliorando la loro qualità di vita e alleggerendo la struttura ospedaliera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA