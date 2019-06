Loretta Rossi Stuart, contest artistico contro l'intolleranza: «Io, nipote di un generale nazista e mamma di due figli neri»

Lunedì 10 Giugno 2019, 09:24

Un concorso fotografico per fermare in uno scatto un momento di pace e amore: questo è "Instapeace", nato da un'idea di Loretta Rossi Stuart e rivolto a tutti coloro che pensano che non esistano confini tra le persone, che non esistano una nazione, una lingua, un’etnia, una religione migliore di un’altra; che siamo tutti uguali nelle nostre diversità.Loretta Rossi Stuart è una delle "Mamme per la pelle", associazione culturale impegnata in attività dirette a creare e rafforzare una rete organizzata di madri (adottive e non) con figli che possano subire discriminazioni per le loro origini ed il loro diverso colore della pelle. «I miei figli, 24 e 27 anni, sono italianissimi ma con padre ivoriano e in questo clima d'intolleranza temo per il loro futuro e quello che potrebbe attendere i loro figli», ha spiegato la showgirl che sorride ripensando a come avrebbe potuto reagire suo nonno, ufficiale del regime nazista, al cospetto di due pronipoti con la pelle scura.Instapeace è un concroso artistico promosso in collaborazione con l'Associazione Pathos dell'On. Patrizia Prestipino e con la direzione artistica di Gerry Mottola. «Chi vorrà partecipare - spiega Loretta - potrà inviare un’immagine, un racconto breve, una poesia, una canzone, un video che rappresenti come siamo tutti diversamente uguali, aldilà del colore della nostra pelle e della nostra provenienza».Le opere vanno trasmesse via mail all’indirizzo: info.instapeace@gmail.com entro il 14 giugno. Le opere selezionate dalla giuria saranno esposte durante la finale del concorso il 18 giugno alle ore 18 presso l'associazione culturale Pathos. Durante la finale saranno presenti i membri della giuria.Il regolamento e la domanda di adesione sono scaricabili all’indirizzo: