Roma, quad si ribalta e muore il giorno prima del suo compleanno: Lorenzo aveva 6 anni

Tragedia a nel giorno di Pasquetta ad Olevano Romano in provincia di Roma. Un bambino di sei anni, Lorenzo Pizzuti, è morto dopo che il quad su cui si trovava si è ribaltato. Il piccolo è deceduto poco dopo schiacciato dal peso del mezzo.

L’incidente è avvenuto il via Colle Conchi, in una strada sterrata in campagna. Indagano i carabinieri.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti il mezzo, guidato da una donna, un'amica di famiglia di 26 anni, stava percorrendo una strada di campagna. La conducente ha improvvisamente perso il controllo del quad e nell'incidente il bimbo è morto sotto gli occhi atterriti dei genitori. Il bimbo avrebbe compiuto 6 anni, oggi, martedì 19 aprile

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Aprile 2022, 16:24

