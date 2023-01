Lorenzo, travolto dal bus Atac dopo essere scappata dall'ospedale di Ostia

di Emilio Orlando

Travolto da un bus Atac dopo essere scappato dal pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove i genitori avevano portato il 21enne perché erano preoccupati per lo stato d'agitazione del figlio.

Il giovane infatti si è agitato ed ha cominciato ad urlare per i reparti. La sicurezza interna al nosocomio sul litorale romano ha cercato di calmarlo, ma il 21enne è sfuggito ai controlli e mentre vagava in strada è stato travolto da un autobus dell'Atac.

La tragedia è avvenuta nella nottata di ieri intorno alle quattro, tra il chilometro 25 e 26 della Via del Mare, poco distante dal cavalcavia pedonale.



La vittima è un 21enne di nome Lorenzo Moi residente in zona. Il bus che lo ha investito stava per entrare al Cineland, quando si è trovato davanti in giovane e lo ha investito, scaraventandolo sulla parte destra del parabrezza.

La procura di Roma, che ha delegato l'inchiesta alla polizia Roma Capitale dei gruppi di Monteverde e Decimo Mare valuterà, in base agli elementi raccolti dagli investigatori se aprire un fascicolo anche per omesso controllo del personale sanitario del Grassi nei confronti del paziente considerato particolarmente vulnerabile per le condizioni di salute, in cui era entrato al pronto soccorso. Disposta ovviamente l'inchiesta per omicidio stradale.





È la seconda vittima nel giro di poche ore sulle strade della Capitale, che da inizio anno ne conta già tre. Mercoledì in via di Tor Vergata all'altezza del civico 408, in un incidente autonomo è morto Michele Mosca, un 59enne che era in sella ad uno scooter che si è schiantato contro un palo. Nella stessa giornata un uomo di 63 anni ha investito due bambini ferendoli lievemente e una donna. Dopo essere fuggito, ha bloccato da una vigilessa ed è stato fermato: l'arresto è stato convalidato ieri, poi il pirataè stato subito rimesso in libertà.

Venerdì 13 Gennaio 2023

