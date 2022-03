Ucraina, il Comune istituisce un elenco delle famiglie che vogliono ospitare

Sono pronti ad aprire la porta della loro casa per accogliere mamme e bambini in fuga dalla guerra. E sono tantissimi a volerlo fare tanto che il Campidoglio sta stilando un albo delle famiglie accoglienti, analizzandone i requisiti. Ogni giorno, infatti, arrivano pullman dall'Ucraina e, a Roma, le famiglie sono pronte a fare la loro parte. «Sono oltre 300 - spiega l'assessora capitolina alle politiche sociali e alla salute, Barbara Funari - le famiglie che hanno scritto alla nostra mail, dedicata all'emergenza Ucraina, rendendosi disponibili ad offrire ospitalità nelle proprie case o nelle seconde abitazioni. Abbiamo deciso di aprire un albo dedicato alle famiglie accoglienti, che possono iscriversi al portale messo a disposizione da Refugees Welcome italia. Le richieste saranno poi valutate tramite colloqui e sopralluoghi presso le abitazioni».



Per offrire e richiedere ospitalità è disponibile, sul portale di Roma Capitale, la pagina https://refugees-welcome.it/albo-delle-famiglie-accoglienti-di-roma/.

Una volta sistemati con un alloggio, sarà necessario provvedere all'inserimento dei bambini in un ambiente educativo, dove potranno giocare. E venire a contatto con altri coetanei. Per questo, quindi, i bambini saranno accolti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali dell'infanzia, una cabina di regia raccoglierà il numero dei posti disponibili e le richieste. Il Campidoglio offrirà loro anche il servizio mensa gratuitamente e, tramite il Dipartimento organizzazione e risorse umane, si è messo in moto per trovare nuovi educatori da inserire nelle strutture che ne avranno bisogno. Si parte prima con gli asili a gestione diretta e intanto si sta avviando un monitoraggio anche negli asili privati, in convenzione, per vedere la disponibilità di posti da mettere a disposizione. Sarà possibile anche attivare attività extrascolastiche, con il sostegno di associazioni di genitori e di volontariato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 08:31

