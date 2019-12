Roma, vetrine accese: sconti ai commercianti. Più sicurezza con le strade meno buie

Vetrine illuminate, Furio Colombo: «A luci accese...le città rinascono»​

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

a rischio sicurezza. In arrivo incentivi ad hoc per i negozianti che aderiranno lasciando le vetrine e le insegne accese anche di notte. Si parte dalle zone più a rischio, soprattutto sul fronte dello spaccio: Tor Bella Monaca e Pigneto. Il Viminale e la prefettura di Roma chiamano quindi a raccolta i commercianti per lasciare accese le luci in cambio di bonus e incentivi: è stato infatti firmato un protocollo d'intesa dalla prefetta Gerarda Pantalone, dalla sindaca Virginia Raggi, dal presidente della Camera di commercio Lorenzo Tagliavanti e dall'amministratore delegato di Acea spa, Stefano Donnarumma.si tratta del quadrante est della città che comprende quartieri come Tor Bella Monaca e Torre Angela o al il Pigneto. Una misura mirata al contrasto dello spaccio ma anche di episodi di violenza o movida molesta. Soddisfatta la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese: «Il progetto costituisce un modello di sicurezza partecipata e potrà essere esteso anche in altre aree della Capitale. Per ora infatti si tratta di una sperimentazione, l'idea potrebbe approdare in tutte le aree buie di Roma. Per la Prefettura l'iniziativa rappresenta una «significativa risposta di soggetti pubblici e privati che, a corredo della rafforzata azione di contrasto svolta dalle Forze dell'Ordine, intendono combattere insieme, in un'ottica integrata e di ampio respiro, i fenomeni criminosi nel tessuto cittadino».al decoro e alla sicurezza: il Campidoglio avvierà la sperimentazione del vigile di quartiere, come punto di riferimento immediato sia per i cittadini sia per le imprese, Acea provvederà a potenziare gli impianti di illuminazione pubblica nei Municipi a rischio e a sostituire quelli non funzionanti mentre la Camera di Commercio di Roma promuoverà eventi sul territorio mettendo a disposizione 100mila euro per finanziare, a fondo perduto, progetti a favore delle reti di impresa territoriali, lanciando così attività gratuite aperte al pubblico, come feste di quartiere, per un massimo di 10mila euro a progetto.