Roger Waters a Roma, palco record al Circo Massimo

Roma si prepara ad ascoltare Roger Waters, sabato sera, nell'arena più grande del Centro storico: il Circo Massimo. E per l'occasione si trasformerà nella Capitale del rock mondiale. Per avere l'idea della portata di un concerto simile basta passare in queste ore in via dei Cerchi e dare un'occhiata all'allestimento del palco che sta venendo su, ora dopo ora, con un lavoro incessante di decine di tecnici: una struttura enorme, per uno spettacolo atteso nella Capitale da mesi, che godrà di un apparato tecnologico di altissimo livello, con una cascata di effetti speciali ed un palcoscenico che riprodurrà la Battersea Power Station di Londra, richiamando la copertina di Animals.L'ex-bassista e cantante dei Pink Floyd farà sua, infatti, l'arena del Circo Massimo per il suo Us & Them Tour 2018 come hanno fatto, prima di lui, solo i Rolling Stones, David Gilmour e Bruce Springsteen. La tappa romana del tour è di certo la più attesa e arriveranno fans da tutta Italia. Sono attesi infatti circa 60mila spettatori. Inevitabili allora le ripercussioni sulla gestione dell'ordine pubblico e del traffico cittadino: per Roma infatti sono in arrivo ben tre giorni di chiusure e limitazioni. E i disagi, quindi, non mancheranno. Dalle due di notte di giovedì, infatti, verranno attuati divieti di sosta variabili negli orari, in base alle esigenze su entrambi i lati di via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, piazzale Ugo La Malfa, via Clivio dei Publicii, via delle Terme Deciane e viale Aventino.Non solo, oltre ai divieti di sosta sono previste anche le chiusure al traffico su via dei Cerchi, nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, dalle 00:30 di venerdì fino alla fine del concerto, sabato notte. Via dell'Ara Massima di Ercole verrà chiusa al transito tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi da mezzanotte e mezza di sabato fino a domenica notte. Chiuse al traffico anche via della Greca, via del Circo Massimo per intero ad eccezione del tratto compreso tra via della Fonte di Fauno e via Aventino, piazzale Ugo La Malfa e via Clivio dei Publicii tra via della Greca e via di Valle Murcia. Una macchina organizzativa decisamente complessa che porterà comunque i suoi profitti: i costi per la produzione dello show si aggirano sui 1,5 milioni di euro mentre il Comune per l'affitto del Circo Massimo incasserà circa 340.000. Al lavoro anche le forze dell'ordine per stanare eventuali movimenti di bagarinaggio intorno all'area del concerto e per allontanare i venditori abusivi di acqua, birre e merchandising non ufficiale. L'obiettivo del Comune è quello di portare il Circo Massimo ad affermarsi come sito per ospitare eventi, unico al mondo nel suo genere e per riuscirci l'impianto della sicurezza non deve sbagliare.riproduzione riservata ®